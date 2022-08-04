В убийстве Мухаммадвакиля Султанмагомедова , видного дагестанского религиозного пропагандиста, потерпевшей стороной следует считать и Духовное управление мусульман Дагестана (ДУМД). Султанмагомедов, убитый в Махачкале 11 августа, был одним из самых активных представителей этой организации в публичном пространстве и ревностным почитателем наиболее влиятельного в Духовном управлении лица - шейха Саида-эфенди Чиркейского (Ацаева), считающегося лидером среди дагестанских шейхов по числу последователей (мюридов). ДУМД на протяжении полутора десятков лет воспринимается в первую очередь как форпост борьбы с ваххабизмом. Именно этому посвящены материалы буквально в каждом номере периодических изданий, выходящих под патронажем ДУМД, и большое количество выступлений Саида-эфенди и его соратников, включая покойного. Поэтому и в сегодняшнем убийстве, как ранее в убийстве муфтия Дагестана Саидмухаммада-хаджи Абубакарова в 1998 году, заместителя муфтия Ахмеда-хаджи Тагаева в 2009 году, наверняка увидят в первую очередь "ваххабитский след".

Однако ДУМД, одна из влиятельнейших в России религиозных структур, существует не в разреженном пространстве, где кроме него самого присутствуют только исламские экстремисты. ДУМД задействовано - или считается, что задействовано - и в целом ряде других конфликтных ситуаций, не всегда связанных только с религией. Если нынешняя атака на ДУМД - это попытка ослабить его влияние, то имеет смысл определить, в каких сферах, кроме борьбы с ваххабизмом, вопрос о влиянии ДУМД сегодня актуален.

Таких сфер немало, и предлагаемый список заведомо неполон.

Во-первых, это объединение дагестанского ислама. Дагестан - один из самых исламизированных регионов России, однако контроль ДУМД за верующими далеко не тотален, прежде всего в территориальном отношении. Например, на юге Дагестана многие мечети практически не связаны с ДУМД. Причем это относится не только к мечетям проживающих там азербайджанцев-шиитов (они формально управляются из Баку), но и к религиозным общинам местных дагестанских народов. Югом дело не ограничивается: в горных районах, населенных аварцами, тоже много "неохваченных" Духовным управлением мечетей, есть общины, которые ориентированы на шейхов, далеких от ДУМД. Хотя как раз эти районы - наиболее "родная" для ДУМД территория, поскольку в его руководстве много аварцев.

Во-вторых, это борьба ДУМД за влияние в северных районах Азербайджана, где проживает несколько сот тысяч этнических дагестанцев. По данным дагестанских СМИ, активно опровергаемым азербайджанской стороной, местные власти там препятствуют представителям ДУМД контактировать с дагестанскими религиозными общинами. Так или иначе, назначение имамов (предстоятелей) мечетей в северных районах Азербайджана не раз приводило к конфликтам, и ДУМД в этих конфликтах, пусть и незримо, но присутствовало.

В-третьих, это борьба внутри дагестанской элиты. Модные в середине 2000-х представления о том, что за наиболее громкими конфликтами внутри дагестанских властных структур и бизнеса стоят якобы противоборствующие друг другу шейхи, на поверку оказываются мифами. Однако сейчас, когда новый президент Дагестана инициирует кадровые перестановки, в республике не раз звучали предположения, что ДУМД как-то попытается на них повлиять. Особенно этого ждали в связи с недавним увольнением гендиректора ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт" Абусупьяна Хархарова , известного хорошими отношениями с Духовным управлением. Судя по всему, реально ДУМД в эту ситуацию не вмешалось. И все же "фактор ДУМД" в происходящих переменах, на взгляд многих, еще может появиться.

Все сказанное никак не позволяет, конечно, строить конкретные версии о том, кто убил Султанмагомедова, или даже версии о том, где может искать убийцу общественное мнение. Второй вопрос, кстати, важнее первого, потому что раскрываемость громких убийств в Дагестане, как известно, стремится к нулю.