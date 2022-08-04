Константин Казенин. Атака на Духовное управление мусульман Дагестана
В убийстве
Однако ДУМД, одна из влиятельнейших в России религиозных структур, существует не в разреженном пространстве, где кроме него самого присутствуют только исламские экстремисты. ДУМД задействовано - или считается, что задействовано - и в целом ряде других конфликтных ситуаций, не всегда связанных только с религией. Если нынешняя атака на ДУМД - это попытка ослабить его влияние, то имеет смысл определить, в каких сферах, кроме борьбы с ваххабизмом, вопрос о влиянии ДУМД сегодня актуален.
Таких сфер немало, и предлагаемый список заведомо неполон.
Во-первых, это объединение дагестанского ислама. Дагестан - один из самых исламизированных регионов России, однако контроль ДУМД за верующими далеко не тотален, прежде всего в территориальном отношении. Например, на юге Дагестана многие мечети практически не связаны с ДУМД. Причем это относится не только к мечетям проживающих там азербайджанцев-шиитов (они формально управляются из Баку), но и к религиозным общинам местных дагестанских народов. Югом дело не ограничивается: в горных районах, населенных аварцами, тоже много "неохваченных" Духовным управлением мечетей, есть общины, которые ориентированы на шейхов, далеких от ДУМД. Хотя как раз эти районы - наиболее "родная" для ДУМД территория, поскольку в его руководстве много аварцев.
Во-вторых, это борьба ДУМД за влияние в северных районах Азербайджана, где проживает несколько сот тысяч этнических дагестанцев. По данным дагестанских СМИ, активно опровергаемым азербайджанской стороной, местные власти там препятствуют представителям ДУМД контактировать с дагестанскими религиозными общинами. Так или иначе, назначение имамов (предстоятелей) мечетей в северных районах Азербайджана не раз приводило к конфликтам, и ДУМД в этих конфликтах, пусть и незримо, но присутствовало.
В-третьих, это борьба внутри дагестанской элиты. Модные в середине 2000-х представления о том, что за наиболее громкими конфликтами внутри дагестанских властных структур и бизнеса стоят якобы противоборствующие друг другу шейхи, на поверку оказываются мифами. Однако сейчас, когда новый президент Дагестана инициирует кадровые перестановки, в республике не раз звучали предположения, что ДУМД как-то попытается на них повлиять. Особенно этого ждали в связи с недавним увольнением гендиректора ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт"
Все сказанное никак не позволяет, конечно, строить конкретные версии о том, кто убил Султанмагомедова, или даже версии о том, где может искать убийцу общественное мнение. Второй вопрос, кстати, важнее первого, потому что раскрываемость громких убийств в Дагестане, как известно, стремится к нулю.