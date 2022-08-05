Пекин, , 00:19 — REGNUM Восемь политических партий Китая, не входящих в Коммунистическую партию Китая (КПК), опубликовали совместное заявление, в котором выразили свое решительное несогласие, возмущение и осуждение недавнего визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, говорится в заявлении, совместно опубликованном центральными комитетами Революционного комитета Гоминьдана, Демократической лиги Китая, Китайской национальной ассоциации демократического строительства, Ассоциации демократического строительства Китая, Китайской крестьянской и рабочей демократической партии, Китайской парти стремления к справедливости, Общества 3 сентября и Лига демократической автономии Тайваня.

Тайваньские дела подпадают под сферу внутренних дел Китая и не допускают внешнего вмешательства, а визит Пелоси на Тайвань был крупной политической провокацией, направленной на улучшение официальных обменов США с Тайванем, говорится в заявлении.

«Мы решительно выступаем против любых попыток или действий, направленных на раскол Китая, любого внешнего вмешательства в мирное воссоединение Китая и любого вмешательства в тайваньский вопрос со стороны любой страны в любой форме», — говорится в заявлении.

Как участники практики социализма с китайской спецификой, восемь политических партий имеют давние патриотические и миролюбивые традиции и активно содействуют мирному развитию отношений по ту сторону Тайваньского пролива, твердо защищая суверенитет, безопасность и интересы развития страны, говорится в заявлении.

«Мы решительно поддерживаем все необходимые меры, которые китайское правительство должно предпринять для защиты суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении.

Китай должен быть воссоединен, и это, несомненно, произойдет, говорится в заявлении, и добавляется, что любая попытка обратить вспять эту историческую тенденцию или воспрепятствовать воссоединению Китая и национальному возрождению обречена на провал.