Минск, 5 августа, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Министр образования Белоруссии Андрей Иванец опроверг информацию о том, что белорусские вузы в этом году сильно недосчитались абитуриентов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Белоруссия 1».

АНО «Россия — страна возможностей» Высшее образование

По словам министра, в нынешней вступительной кампании учреждения высшего образования предложили почти 28 тысяч бюджетных мест.

«Если говорить про так называемый недобор, он составил всего 214 мест. Это меньше чем 1% от их общего количества. Абсолютно все наши учреждения образования силового блока в полном объеме выполнили набор», — заверил Иванец.

По мнению министра образования, нет никаких оснований говорить о том, что белорусские вузы недосчитались абитуриентов из-за отъезда выпускников за границу.

«В этом году 52 тысячи выпускников 11-х классов. Всего проходила тестирование 61 тысяча молодых людей, это и выпускники в том числе и прошлых лет. А всего количество мест в этом году бюджетных и внебюджетных 53,5 тысячи. Давайте сами поймëм, насколько актуальна миграция», — сказал Иванец.