Пекин, , 00:16 — REGNUM Китайские ученые и их коллеги из США разработали два «коктейля антител» против COVID-19, которые могут нанести один-два удара по инфекциям, вызванным «Омикрон»-штаммом, сообщает агентство Синьхуаю.

Исследователи из Университета науки и технологий Китая, Китайской Академии наук и Научного центра здравоохранения Техасского университета в Сан-Антонио разработали двухвалентные нанотела, которые могут обеспечить защиту широкого спектра действия от вызывающих беспокойство вариантов SARS-CoV-2, включая «Омикрон».

Эти варианты с адаптивными мутациями вызвали новые вспышки даже среди вакцинированного населения. В двух новых экспериментальных препаратах исследователи объединили антитело под названием aRBD-2 с двумя другими aRBD-5 и aRBD-7 соответственно, согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Cell Research.

Согласно исследованию, обнаружение их кристаллических структур показывает, что эти три нанотела могут нейтрализовать коронавирус, связываясь с высококонсервативным местом в спайковом белке вируса. Кроме того, aRBD-5 и aRBD-7 способны связываться с менее консервативным местом в вирусном белке, тем самым эффективно повышая общую аффинность связывания антител типа «два в одном».

Клеточные анализы показали, что два комбинированных нанотела, aRBD-2-5 и aRBD-2-7, сохраняют сильную нейтрализующую активность против всех протестированных основных вариантов, включая Omicron BA.1, BA.1.1 и BA.2. Согласно исследованию, в модели сирийского золотого хомяка aRBD-2-5 работает для уничтожения вируса «Омикрон» BA.1. По словам исследователей, эта стратегия обеспечивает новые решения в разработке терапевтических антител широкого спектра действия против COVID-19.