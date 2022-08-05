Пекин, , 00:15 — REGNUM Согласно отчету Fitch Ratings, в июне на рынке легковых автомобилей Китая произошло резкое восстановление, чему способствовали активные меры стимулирования потребителей в стране, сообщает агентство Синьхуа.

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«Сильное восстановление, вероятно, продолжится в третьем квартале 2022 года по сравнению с низким уровнем годичной давности из-за острой нехватки микрочипов», — говорится в отчете.

В июне оптовые поставки легковых автомобилей выросли на 42% в годовом исчислении, в то время как розничные продажи выросли на 22% в годовом исчислении, частично из-за некоторых отложенных заказов с мая и повышенного спроса с июля, говорится в отчете.

Экспорт легковых автомобилей из Китая продолжил устойчивый рост на 40% в годовом исчислении во втором квартале 2022 года в результате высокого спроса на электромобили за рубежом и проблем с поставками в других регионах.

Несмотря на замедление темпов роста в апреле и мае на фоне остановок производства и проблем в цепочке поставок, поставки электромобилей во втором квартале удвоились в годовом исчислении, составив более 26% от общего объема поставок легковых автомобилей.

Официальные данные показали, что июньские продажи электромобилей достигли рекордного уровня в 596 000 единиц, увеличившись в 1,3 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года.