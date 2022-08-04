Пекин, 5 августа, 2022, 00:14 — ИА Регнум. По данным Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS), Китай утвердил и выпустил стандарт для руководства по использованию иглоукалывания для животных, таких как лошади, который будет введен в действие с 1 февраля 2023 года, сообщает агентство Синьхуа.

Эжен Делакруа. Гнедой конь. 1840-е

Разработанный экспертами из Ланьчжоуского института животноводства и фармацевтических наук при CAAS, а также других китайских университетов стандарт определяет названия и положения 180 точек акупунктуры у лошадей. Согласно традиционной китайской медицинской документации, иглоукалывание может быть использовано для лечения более 300 заболеваний лошадей, таких как тепловой удар, простуда, пневмония, переутомление и ревматизм, сказала Цю Чжэнъин из Ланьчжоуского института животноводства и фармацевтических наук.

По ее словам, иглоукалывание также широко используется в современной китайской ветеринарии, поскольку оно простое, легкое в применении и обладает замечательными лечебными эффектами при лечении боли и дискинезии. Ветеринарное иглоукалывание также используется за рубежом. По словам Цю, некоторые группы и институты в Соединенных Штатах, Канаде, Японии и других странах развивают обучение ветеринарной акупунктуре и ее клиническое применение.

Однако, добавила она, пока недостаточно клинических ветеринаров, которые овладели китайской ветеринарной медициной и навыками иглоукалывания. По данным CAAS, стандарт имеет важное руководящее значение для определения местоположения точек акупунктуры, клинического применения и научных исследований в области использования иглоукалывания прилечении лошадей.

Ожидается, что этот шаг восполнит пробел в стандартах китайской ветеринарной акупунктуры и будет способствовать преподаванию и клиническому применению китайской ветеринарной медицины, сообщили в CAAS. Ожидается также, что это будет способствовать развитию китайских и зарубежных академических обменов в этой области.