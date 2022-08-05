Пекин, , 00:13 — REGNUM Китайские ученые определили структуру белка, регулирующего рост растений, и это открытие потенциально может быть использовано в будущем для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, сообщает агентство Синьхуа.

Рис Dsh.krasnodar.ru

Растения, которые обычно не двигаются, могут выделять гормон, называемый ауксином, для стимулирования роста и регулирования движений, таких как подсолнухи, тянущиеся за солнцем. Однако механизм переноса гормона остается в значительной степени неизвестным.

Исследователи из Университета науки и технологий Китая выявили четкую структуру PIN1, ключевого белка, транспортирующего ауксин, в Arabidopsis thaliana, модели для понимания молекулярной биологии признаков растений. Исследователи разработали крошечное антитело, которое может точно нацеливаться на белок, а затем использовали ультрасовременную криоэлектронную микроскопию, чтобы сфотографировать его трехмерную структуру.

Согласно исследованию, опубликованному 2 августа в журнале Nature, белки семейства PIN играют ключевую роль в придании определенного «направления» росту растений, поскольку эти белки, как правило, неравномерно распределены в плазматических мембранах, тем самым определяя, куда пойдет ауксин.

Исследователи заявили, что в будущем они с нетерпением ожидают разработки низкомолекулярных ингибиторов на основе структуры белка и превращения их в более безопасные и эффективные гербициды или средства, регулирующие рост растений.