Пекин, , 00:12 — REGNUM Согласно новым экспериментальным данным научной экспедиции, повышение температуры на 3 градуса Цельсия и более может привести к необратимой деградации растительности горных лугов в верховьях рек Янцзы и Ланьцанцзян в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Река Янцзы

Тибетское нагорье рассматривается как индикатор глобального изменения климата на фоне глобального потепления. Влияние изменения климата на растительность является ключевым направлением комплексной научной экспедиции 2022 года в верховьях рек Янцзы и Ланьцанцзян в провинции Цинхай на северо-западе Китая, возглавляемой Научно-исследовательским институтом реки Чанцзян Комиссии по водным ресурсам Чанцзяна.

Эксперимент, проведенный Жэнь Фейпэном и Сунь Баояном из Научно-исследовательского института реки Чанцзян, показал, что повышение температуры на 3 градуса Цельсия или более может привести к деградации горных лугов, снижению биоразнообразия и усилению водной и почвенной эрозии.

Наблюдения на месте проводились на участках горного луга, измеряя любые изменения температуры наряду с соответствующими изменениями в типах растительности и покрытии. По словам Жэня, было показано, что повышение температуры менее чем на 3 градуса Цельсия не приводит к значительному изменению количества видов и доминирующих в сообществе видов, в то время как любое повышение выше этого уровня, вероятно, приведет к заметным изменениям в экосистеме альпийских лугов.

Жэнь сказал, что, основываясь на результатах исследования, 3 градуса по Цельсию могут стать критическим «переломным моментом» для деградации экосистемы горных лугов в верховьях рек Янцзы и Ланьцанцзян. Данные показывают, что за последнее десятилетие или около того средняя температура в верховьях реки Янцзы повысилась на 1,4 градуса по Цельсию по сравнению с предыдущими 40 годами.

Сюй Пин, руководитель научной экспедиционной группы, сказал, что продолжающееся исследование «эксперимента по моделированию потепления» еще больше раскроет механизм реагирования экосистемы альпийских лугов плато на изменение климата. По словам Сюя, исследование также показало необходимость дальнейшего усиления наблюдения за изменением климата в верховьях рек и совершенствования системы раннего предупреждения о рисках деградации экосистем.