5 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили запрет на въезд на Украину, который получил украинский журналист и телеведущий, уехавший ранее за рубеж.

Елизавета Коробова, , 08:00 — REGNUM Информация, согласно которой украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года на основании военного положения и наличия у него гражданства другой страны, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так вот она какая — украинская демократия! Всё по американским лекалам», — отметила Наталья Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские власти как огня боятся журналистов, которые не находятся под их полным контролем.

«Ну, конечно, нельзя укрофюрера критиковать, а то ведь он обидится! Жалко, конечно, но кому сейчас надо туда ездить-то вообще? Что Шустер забыл на нацистской Украине?» — интересуется Олеся Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Савик Шустер приложил достаточное количество усилий за время своей журналистской деятельности на Украине со времён Майдана 2014 года, чтобы честно самому себе признаться в том, что он несёт часть вины за формирование киевского неонацистского режима.

Савик Шустер Valeamicus

«Вот так. Топишь ты такой за Украину, сеешь вражду, скрываешь факты преступлений против человка на Украине, а киевский неонацистский режим тебя погаными тряпками отгоняет. Савику ещё повезло, ведь его могли бы просто ликвидировать. Приписали бы какую-нибудь идиотскую статью и расстреляли. Украина — страна 404», — написал Антон К.

Часть людей полагает, что украинские нацисты боятся даже тех, кто, по сути, работал на то, чтобы они пришли к власти на Украине.

«Все друзья и подельники укронацистской власти рано или поздно становятся врагами киевского режима. Лафа закончилась, бедный безработный. И кому же этот Савик теперь будет нужен? А ведь как старался, облизывал нациков с ног до головы», — отметила Надежда К.

«Укронацисты боятся любой критики в свой адрес», — заметил Сергий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что у киевского режима больше нет никаких, даже моральных ограничений, поэтому запрет журналисту на въезд в страну является самым безобидным, на что готовы эти людоеды во власти.

«Началось время, когда у Зеленского уже все руки по локоть в крови, и он уже пошёл на откровенные и открытые преступления, начал гонения и преследования в отношении неугодных. Недолго, я думаю, осталось этому режиму. Он сейчас всё сильнее и больше будет устраивать преступления, даже самые мерзкие, ведь терять ему, по сути, нечего. Зеленский будет пытаться удержаться в кресле президента всеми способами», — уверен Mercedes B.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечают, что запрет на посещение Украины в течение трёх лет закончится для Шустера тем, что он и вовсе больше никогда не сможет приехать в эту страну.

«Шустер может пару лет подождать, ведь скоро такого государства, как Украина, просто не будет. Тогда ему въезд никто запрещать не станет. Хотя, если российские власти всё-таки решат ему припомнить его грехи, то, вероятно, даже на бывшую Украину ему дорога будет закрыта. Разве что в тюрьму», — считает Мария М.

Напомним, 4 августа интернет-издание «Страна. ua» опубликовало материал в своём Telegram-канале со ссылкой на собственные источники, согласно которому украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года на основании военного положения и наличия у него гражданства другой страны.