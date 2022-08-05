Елизавета Коробова, 5 августа 2022, 08:00 — REGNUM Информация, согласно которой украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года на основании военного положения и наличия у него гражданства другой страны, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Украина
Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так вот она какая — украинская демократия! Всё по американским лекалам», — отметила Наталья Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские власти как огня боятся журналистов, которые не находятся под их полным контролем.

«Ну, конечно, нельзя укрофюрера критиковать, а то ведь он обидится! Жалко, конечно, но кому сейчас надо туда ездить-то вообще? Что Шустер забыл на нацистской Украине?» — интересуется Олеся Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Савик Шустер приложил достаточное количество усилий за время своей журналистской деятельности на Украине со времён Майдана 2014 года, чтобы честно самому себе признаться в том, что он несёт часть вины за формирование киевского неонацистского режима.

Савик Шустер
Савик Шустер
Valeamicus

«Вот так. Топишь ты такой за Украину, сеешь вражду, скрываешь факты преступлений против человка на Украине, а киевский неонацистский режим тебя погаными тряпками отгоняет. Савику ещё повезло, ведь его могли бы просто ликвидировать. Приписали бы какую-нибудь идиотскую статью и расстреляли. Украина — страна 404», — написал Антон К.

Часть людей полагает, что украинские нацисты боятся даже тех, кто, по сути, работал на то, чтобы они пришли к власти на Украине.

«Все друзья и подельники укронацистской власти рано или поздно становятся врагами киевского режима. Лафа закончилась, бедный безработный. И кому же этот Савик теперь будет нужен? А ведь как старался, облизывал нациков с ног до головы», — отметила Надежда К.

«Укронацисты боятся любой критики в свой адрес», — заметил Сергий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что у киевского режима больше нет никаких, даже моральных ограничений, поэтому запрет журналисту на въезд в страну является самым безобидным, на что готовы эти людоеды во власти.

«Началось время, когда у Зеленского уже все руки по локоть в крови, и он уже пошёл на откровенные и открытые преступления, начал гонения и преследования в отношении неугодных. Недолго, я думаю, осталось этому режиму. Он сейчас всё сильнее и больше будет устраивать преступления, даже самые мерзкие, ведь терять ему, по сути, нечего. Зеленский будет пытаться удержаться в кресле президента всеми способами», — уверен Mercedes B.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечают, что запрет на посещение Украины в течение трёх лет закончится для Шустера тем, что он и вовсе больше никогда не сможет приехать в эту страну.

«Шустер может пару лет подождать, ведь скоро такого государства, как Украина, просто не будет. Тогда ему въезд никто запрещать не станет. Хотя, если российские власти всё-таки решат ему припомнить его грехи, то, вероятно, даже на бывшую Украину ему дорога будет закрыта. Разве что в тюрьму», — считает Мария М.

Напомним, 4 августа интернет-издание «Страна. ua» опубликовало материал в своём Telegram-канале со ссылкой на собственные источники, согласно которому украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года на основании военного положения и наличия у него гражданства другой страны.