Минск, 5 августа, 2022, 00:28 — ИА Регнум. «Белгазпромбанк» ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Belgazprombank.by Здание Белгазпромбанка

С 10 утра 5 августа в банкоматах «Белгазпромбанка» можно будет обналичить не более 10 тысяч белорусских рублей ($3 800) в сутки и 100 тысяч ($38 500) в месяц по картам любых белорусских банков.

Такие же суммы ограничений действуют на снятие наличных по картам «Белгазпромбанка» в его банкоматах, а также банков-партнеров.