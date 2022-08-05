Минск, , 00:27 — REGNUM За последние два года во внешней торговле Белоруссии заметно выросла доля России. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Экспорт Pixabay.com

Экспорт из Белоруссии в Россию по итогам января-мая 2020 года составил 47,5% от общего объема, а импорт из России — почти 48%. По итогам такого же периода этого года доля экспорта в эту Россию выросла до 50,5%, а импорта — до 63,2%. При этом выручка от экспорта за пять месяцев оказалась самой высокой за такой же период последних десяти лет — $7,06 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 июня 2020 года поставил перед правительством задачу — диверсифицировать рынки сбыта белорусской продукции. «Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50−55%. Мы должны диверсифицировать рынки», — говорил тогда Лукашенко.