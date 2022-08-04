Минск, 5 августа, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Обвиняемый белорусским государством в терроризме Николай Автухович прекратил голодовку. Об этом сообщает белорусская редакция «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Заключëнному ежедневно ставят капельницы, однако, как говорят его близкие, состояние остаëтся тяжëлым. У Автуховича есть изменения во внутренних органах, организм сильно обезвожен, повышены сахар и пульс, сильная слабость и головокружение.

Родственники не исключают, что на решение прекратить голодовку могло повлиять письмо от матери, которое недавно передали Автуховичу.

Как сообщало ИА REGNUM, Автуховича обвиняют в организации и руководстве террористической группировкой, действовавшей на территории Гродненской области и поджигавшей автомобили и дома сотрудников милиции.