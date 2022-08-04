Лос-Анджелес, США, , 23:57 — REGNUM Джеймс Франко исполнит роль Фиделя Кастро в картине режиссёра Мигеля Бардема «Алина с Кубы» (Alina Of Cuba). Об этом 5 августа сообщает портал Deadline.

Джеймс Франко Цитата из видеоподкаста SiriusXM

В фильме также снимется обладательница премии Imagen Award Миа Маэстро, она сыграет светскую львицу Наталью Ревуэльту, с которой у Кастро был роман. Таким образом, Франко и Маэстро составят компанию на съёмочной площадке Ане Вильяфанье, которая исполнит роль дочери кубинского лидера Алины Фернандес. Сценарий к картине написали известный драматург Хосе Ривера («Че Гевара: Дневники мотоциклиста») и лауреат Пулитцеровской премии Найло Круз.

Напомним, последний раз в игровом полнометражном фильме Джеймс Франко снялся в 2018 году, он исполнил роль безымянного ковбоя в ленте братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса». В 2019-м на экраны вышел мультфильм «Стражи Арктики», в котором актёр озвучил персонажа по имени Лемми.

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