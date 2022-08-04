Минск, 5 августа, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Сторонники президента БелоруссииАлександра Лукашенко планируют провести форум патриотических сил в очередную годовщину протестов 9 августа. Его организатором выступает общественное объединение «Белая Русь». Об этом сообщает БЕЛТА.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Участие в мероприятии примут 14 субъектов гражданского общества — это провластные общественные объединения и несколько политических партий.

Участники проанализируют, какие уроки были извлечены из опыта массовых протестов 2020 года и обсудят, нужно ли Белоруссии совершенствовать партийную систему, чтобы она имела больший вес в политической жизни.

Как сообщалоИА REGNUM, годовщину протестов собирается отметить и белорусская оппозиция. Офис экс-кандидата в президентыСветланы Тихановской в Вильнюсе проведет 8−9 августа «конференцию новой Белоруссии».