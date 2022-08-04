Эль-Аюн, Западная Сахара, 4 августа, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Коллектив правозащитников Западной Сахары (CODESA) представил доклад о ситуации с правами человека на оккупированных Марокко территориях Западной Сахары за 2020–2021 годы, передаёт 4 августа Sahara Press Service.

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В докладе неправительственной организации приводятся примеры преступлений, совершённых против мирных жителей Западной Сахары за их участие в мирных демонстрациях с требованием независимости и самоопределения.

Сообщается также о продолжающемся участии органов полиции оккупационных сил в похищениях, произвольных задержаниях и арестах жителей Западной Сахары, полицейских допросах с применением пыток, избиений и унижений.

В докладе сообщается о тяжёлых условиях, в которых сахарские гражданские заключённые содержатся в марокканских тюрьмах, упоминаются случаи убийств и коллективных казней, совершаемых марокканской армией в отношении гражданского населения на оккупированной территории.

Правозащитники призывают международное сообщество обратить внимание на военные преступления и преступления против человечности, констатируя, что случаи нарушения прав человека во всех формах участились в оккупированной Западной Сахаре после срыва тридцатилетнего перемирия и возобновления вооружённого конфликта между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО в ноябре 2020 года.