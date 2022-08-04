Бергамо, Италия, , 23:38 — REGNUM Как сообщает итальянский клуб «Аталанта» из Бергамо, за которую выступает атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук, подписал 24-летнего нападающего «Ред Булл Лейпцига» и сборной Нигерии Адемолу Лукамана.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Сумма трансфера, как сообщает на официальном сайте клуба из Бергамо, составила 12 миллионов евро. Соглашение Лукмана с «Аталантой» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Адемола Лукман, выступая за «Лестер Сити» на правах аренды, принял участие в 26 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами. Суммарно на поле футболист провел 1456 минут.

Ранее нигерийский нападающий также выступал за «Чарльтон», «Эвертон» и «Фулхэм».