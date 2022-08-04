Берлин, 4 августа 2022, 23:36 — REGNUM Утром 4 августа на складе взрывчатых материалов в берлинском лесу Грюневальд произошёл взрыв, и начался пожар, который охватил не менее полутора гектаров прилегающего леса. Как сообщает портал Tagesschau, из-за пожара пришлось временно приостановить движение поездов между Берлином и Потсдамом.
Причина взрыва пока не сообщается. В тушении пожара на складе взрывчатки и фейерверков принимают участие более ста пожарных, им на помощь вызваны военнослужащие Бундесвера.
Огонь продолжает распространяться, но ближайшие жилые дома находятся ещё на расстоянии двух километров от него.