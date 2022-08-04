Под Берлином произошел пожар на складе взрывчатых материалов
Берлин, 4 августа, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Утром 4 августа на складе взрывчатых материалов в берлинском лесу Грюневальд произошёл взрыв, и начался пожар, который охватил не менее полутора гектаров прилегающего леса. Как сообщает портал Tagesschau, из-за пожара пришлось временно приостановить движение поездов между Берлином и Потсдамом.
Причина взрыва пока не сообщается. В тушении пожара на складе взрывчатки и фейерверков принимает участие более ста пожарных, им на помощь вызваны военнослужащие Бундесвера.
Огонь продолжает распространяться, но ближайшие жилые дома находятся ещё на расстоянии двух километров от него.
«Во время первого взрыва никто не пострадал. Его причины пока не известны», — заявил представитель полиции. По его словам, разбросанные в результате взрывов боеприпасы оперативно разыскиваются и обезвреживаются полицейскими сапёрами. Предполагается использование воздушных средств пожаротушения.