Берлин, 4 августа, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Утром 4 августа на складе взрывчатых материалов в берлинском лесу Грюневальд произошёл взрыв, и начался пожар, который охватил не менее полутора гектаров прилегающего леса. Как сообщает портал Tagesschau, из-за пожара пришлось временно приостановить движение поездов между Берлином и Потсдамом.

Cameron Strandberg Пожар

Причина взрыва пока не сообщается. В тушении пожара на складе взрывчатки и фейерверков принимает участие более ста пожарных, им на помощь вызваны военнослужащие Бундесвера.

Огонь продолжает распространяться, но ближайшие жилые дома находятся ещё на расстоянии двух километров от него.

«Ситуация сложная … Большая проблема — засуха в Грюневальдском лесу, и боеприпасы все еще находятся на месте пожара. Утром произошли все большие детонации», — передаёт его слова « Польское радио ».

«Во время первого взрыва никто не пострадал. Его причины пока не известны», — заявил представитель полиции. По его словам, разбросанные в результате взрывов боеприпасы оперативно разыскиваются и обезвреживаются полицейскими сапёрами. Предполагается использование воздушных средств пожаротушения.