Челябинск, , 23:42 — REGNUM Житель Челябинска проглотил полиэтиленовый свёрток, когда его остановили сотрудники группы задержания управления вневедомственной охраны Росгвардиипри при патрулировании улицы, сообщили 4 августа в пресс-службе регионального управления ведомства.

Росгвардейцы Пресс-служба регионального управления Росгвардии по Челябинской области

Инцидент произошёл 2 августа на улице Хлебозаводской. При проверке документов у молодого человека он «достал полиэтиленовые свёртки с порошкообразным веществом, проглотив один из них, а другие — сбросив на землю».

Выяснилось, что этот человек — ранее дважды судимый челябинец 20 лет. Приехавшие на месте происшествия сотрудники полиции изъяли в присутствии двух понятых «семнадцать сброшенных свёртков», причём экспертиза установила, что в них находились наркотики.

«Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение для извлечения свёртка, однако оказал сопротивление медицинскому персоналу», — сообщили в пресс-службе Росгвардии. Врач установил, что жизни и здоровью задержанного ничего не угрожает.

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