Турин, Италия, 4 августа, 2022, 23:34 — ИА Регнум. 28-летний итальянский центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может в текущее летнее трансферное окно покинуть туринский клуб. Об этом 4 августа сообщил итальянский журналист Альфредо Педулла.

Forzajuve.ru Даниеле Ругани

По информации источника, днем Ругани провел разговор с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, в котором выразил желание чаще выходить на поле. Сообщается, что «Сампдория» из Генуи заинтересована в том, чтобы взять итальянского защитника в аренду на один сезон.

Текущее соглашение Даниэле Ругани с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает итальянца в 3,5 миллиона евро.

За «Ювентус» защитник выступает с 1 февраля 2015 года после перехода из «Эмполи» за 4,2 миллиона евро.