Ижевск, , 23:29 — REGNUM Центризбирком Удмуртии зарегистрировал еще одного кандидата для участия в выборах на пост главы республики. Удостоверение получил Александр Сыров от партии КПРФ, сообщает пресс-служба ЦИК региона.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

Напомним, в настоящее время зарегистрировано четыре кандидата. Помимо Александра Сырова, это Вадим Белоусов от «Справедливой России — За правду», Тимур Ягафаров от ЛДПР и Георгий Лещев от «Зеленой альтернативы».

На этой неделе ЦИК примет решение о регистрации кандидатом действующего главы региона, Александра Бречалова от «Единой России» и Владимира Сегала от «Партии пенсионеров».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Мишкин от партии «Коммунисты России» не был зарегистрирован кандидатом для участия в выборах на пост главы Удмуртии. Он не предоставил необходимый для регистрации пакет документов.

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