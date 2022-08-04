Ижевск, 4 августа, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Центризбирком Удмуртии зарегистрировал еще одного кандидата для участия в выборах на пост главы республики. Удостоверение получил Александр Сыров от партии КПРФ, сообщает пресс-служба ЦИК региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Напомним, в настоящее время зарегистрировано четыре кандидата. Помимо Александра Сырова, это Вадим Белоусов от «Справедливой России — За правду», Тимур Ягафаров от ЛДПР и Георгий Лещев от «Зеленой альтернативы».

На этой неделе ЦИК примет решение о регистрации кандидатом действующего главы региона, Александра Бречалова, от «Единой России» и Владимира Сегала от «Партии пенсионеров».

Читайте также: Оснований для снятия Белоусова с выборов главы Удмуртии нет — Памфилова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Мишкин от партии «Коммунисты России» не был зарегистрирован кандидатом для участия в выборах на пост главы Удмуртии. Он не предоставил необходимый для регистрации пакет документов.

Читайте также: Из предвыборной гонки за пост главы Удмуртии выбыл ещё один кандидат