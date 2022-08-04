Москва, 4 августа, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Агент 24-летний колумбийского атакующего полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес сообщил, что футболист счастлив в столичной команде и не планирует «красно-синих».

ФК ЦСКА

«Хорхе очень счастлив в ЦСКА! Он не принимает других предложений за пределами России, потому что хочет помочь клубу провести отличный сезон в этом году. Иностранным игрокам легко можно воспользоваться предложением ФИФА, но Хорхе отдает предпочтение ЦСКА и думает только о команде», — цитирует агент «армейцев» издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2021/22 Хорхе Карраскаль принял участие в трех турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Сочи» и «Урала» и одной результативной передачей.

За ЦСКА Карраскаль выступает с 18 февраля 2022 года после перехода из «Ривер Плейт» на правах аренды. Летом 2022 года «красно-синие» выкупили футболиста за 6 миллионов евро.