Лос-Анджелес, США, , 23:27 — REGNUM Netflix выложил в Сеть тизер-трейлер чёрной комедии «Отомстить» (Do Revenge), главные роли в которой исполнят Камила Мендес и Майя Хоук. Ролик был опубликован 4 августа на странице онлайн-кинотеатра в соцсети.

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Мендес сыграет в фильме роль звезды старшей школы по имени Дреа, которая хочет отомстить бывшему парню за то, что он выложил в Сеть секс-видео с её участием. Хоук исполнит роль девушку по имени Элеонора, которая также хочет свести счёты с другой учащейся. В качестве сценариста и режиссёра фильма выступила Дженнифер Кайтин Робинсон, которая является соавтором сценария кинокомикса «Тор: Любовь и гром» и выступила в качестве консультанта в проекте сериала «Соколиный глаз».

Робинсон, рассказывая о своей работе, сообщила, что в основе фильме лежит идея о том, чтобы взять взять «захватывающие дух фильмы Хичкока и поместить их в старшую школу».

Напомним, Майя Хоук исполняет роль Робин Бакли в сериале «Очень странные дела». Камилу Мендес зрители знают по фильмам и сериалам «Ривердэйл», «Опасная ложь», «Идеальное свидание» и другим.

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