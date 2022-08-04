Приштина, Сербия, 4 августа, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Последнее заседание парламента Косово в текущей сессии завершилось 4 августа в отсутствие кворума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стратегия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, спикер парламента Косово Главк Конюфца завершил заседание досрочно из-за невозможности утверждения каких-либо решений.

Тем не менее до ухода части депутатов был утвержден ряд законопроектов, на осеннюю сессию перенесли рассмотрение Стратегии безопасности Косово на период с 2022 по 2027 гг.