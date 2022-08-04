Брюссель, 4 августа, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано 4 августа подтвердил, что премьер-министр Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич приняли приглашение на встречу в Брюсселе 18 августа.

Иван Шилов Альбин Курти и Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, балканские лидеры встретятся с европейским переговорщиком Мирославом Лайчаком и Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Предложение о встрече было направлено Курти и Вучичу 1 августа на фоне обострения на границе Центральной Сербии и Косово.