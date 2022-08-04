Челябинск, , 23:23 — REGNUM Черепно-мозговую травму (предварительный диагноз) нанёс в Челябинске пациенту скорой помощи житель села Правда (Варненский район, Челябинская область), сообщили 4 августа в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Бойцы Росгвардии на фоне машины скорой помощи Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Накануне, 3 августа, группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, отреагировав на срабатывание тревожной кнопки в машине скорой помощи в Тракторозаводском районе, задержала ранее судимого 43-летнего мужчину.

Как рассказали врачи, он поругался с 36-летним мужчиной, находившимся в машине скорой. У избитого, помимо закрытой черепно-мозговой травмы, диагностировано сотрясение головного мозга.

«Потерпевший рассказал, что подозреваемый нанёс ему несколько ударов кулаком в лицо в ходе возникшего между ними словесного конфликта», — сообщили в ведомстве. Избитого госпитализировали, а задержанного передали сотрудникам полиции.

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