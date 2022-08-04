Париж, 4 августа, 2022, 23:09 — ИА Регнум. 28-летний экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» и хавбек сборной Аргентины Леандро Паредес, выступающий на данный момент за «Пари Сен-Жермен», согласовал контракт с туринским «Ювентусом». Об этом 4 августа сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Psg.fr Леандро Паредес

Ранее сообщалось, что парижский клуб может продать Паредеса в «Ювентус» за 20 миллионов евро. При этом «старая синьора» готова взять футболиста в аренду на один сезон с правом последующего выкупа.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Паредес принял участие в 15 турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

За «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес выступает с 29 января 2019 года после перехода из санкт-петербургского «Зенита» за 40 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает аргентинца в 17 миллионов евро.