Лос-Анджелес, США, , 23:05 — REGNUM Уиллем Дефо присоединился к проекту полнометражной картине Нади Латиф «Человек в моем подвале». Об этом 4 августа сообщает портал Deadline.

Уиллем Дефо Скриншот видео на YouTube

Фильм, в основу которого ляжет одноимённый бестселлер писателя Уолтера Мосли, станет полнометражным дебютом Латиф, которая ранее сняла короткометражки «Белая девушка» (White Girl) и «Они слышали, как он кричал Аллах Акбар» (They Heard Him Shout Allahu Akbar). Дефо исполнит роль богача Эннистона Беннета, который просит чернокожего мужчину по имени Чарльз Блейки (Джонатан Мейджорс) сдать в аренду подвал его красивого родового дома.

По сюжету книги, Чарльз понимает, что Беннету нужно гораздо больше, чем просто аренда подвала и сначала не хочет связываться с белым богатым мужчиной, опасаясь влипнуть в неприятности. Но поскольку он испытывает серьёзные финансовые проблемы, то в итоге соглашается с предложением. В итоге Блейки приходится сыграть роль, о которой он не мог и мечтать, мужчина также получает возможность понять «тайные пути белых людей».

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