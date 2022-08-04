Москва, 4 августа, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Слова поддержки выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев блогеру Дмитрию Пучкову.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В комментарии к заявлению Гоблина об удалении его канала с сайта YouTube Медведев 4 августа заявил: «Держитесь, тёзка! Мы за вас отомстим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, YouTube объявил Пучкову, что блогер якобы нарушил правила видеохостинга и что его канал «будет удалён». О каких правилах идёт речь, не ясно.