Набережные Челны, Татария, , 22:42 — REGNUM После гибели двух детей при пожаре в Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарии в своем telegram-канале.

Сгоревший балкон в Набережных Челнах пресс-служба управления МЧС по Татарии

По предварительным данным, мать детей незадолго до трагедии вышла в магазин. Вернувшись, она обнаружила возгорание.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел на балконе в одной из квартир дома по улице Шамиля Усманова. Погибли двое детей — четырех и шести лет.