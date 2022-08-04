Приштина, , 22:41 — REGNUM Посол Великобритании в Приштине Николас Абботт провел встречу с Бесником Бислими – заместителем премьер-министра Косово Альбина Курти.

Приштина, Косово Besartgergur

На своей странице в социальной сети дипломат заявил, что встреча прошла в продуктивном обсуждении вопросов энергетической безопасности, экономики и недавнего обострения на границе Центральной Сербии и Косово.

Абботт подчеркнул важность сотрудничества правительства Косово с гражданским населением в ходе подготовки к зимнему отопительному сезону на фоне роста мировых цен на энергоносители.

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