Приштина, Сербия, 4 августа, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Приштине Николас Абботт провел встречу с Бесником Бислими – заместителем премьер-министра Косово Альбина Курти.

Besartgergur Приштина, Косово

На своей странице в социальной сети дипломат заявил, что встреча прошла в продуктивном обсуждении вопросов энергетической безопасности, экономики и недавнего обострения на границе Центральной Сербии и Косово.

Абботт подчеркнул важность сотрудничества правительства Косово с гражданским населением в ходе подготовки к зимнему отопительному сезону на фоне роста мировых цен на энергоносители.