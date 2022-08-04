Мехико, 4 августа, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Четыре человека, включая одного журналиста, были убиты вооруженными людьми в мексиканском штате Гуанахуато, сообщает 4 августа Reuters.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

По данным правозащитной организации Article 19, один из погибших, глава местной газеты Tu Voz Эрнесто Мендес, ранее уже получал угрозы.

Мендес также владел магазином вина, в котором и произошло убийство, и занимался планированием городской ярмарки. Между тем отмечается, что преступление связано именно с его работой в качестве журналиста.

С учетом последнего инцидента число убитых сотрудников СМИ в Мексике с начала 2022 года достигло уже 13 человек, по крайней мере девять из этих убийств были связаны с журналистскими расследованиями.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве колумниста El Debate Луиса Энрике Рамиреса, который за свою 40-летнюю карьеру журналиста поработал в крупнейших изданиях страны. Тело Рамиреса было найдено на обочине дороги в черном мешке, сообщили в его издательстве.