Ижевск, 4 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Дом культуры «Мир» в Устиновском районе Ижевска станет доступен для использования местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

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Устиновский район — один из самых больших районов Ижевска. Здесь богатая инфраструктура, строится много домов, школы и детские сады, живет много молодых семей с детьми.

Дом культуры «Мир» сейчас не используется и скорее всего требует ремонта. Здание будет передано в совместное пользование с районной администрацией, а жители сами предложат, как можно его использовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по программе комплексного развития сельской местности в Удмуртии в селе Аксакшур построят многофункциональный образовательно-досуговый центр.

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