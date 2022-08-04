Манчестер, Великобритания, 4 августа, 2022, 22:29 — ИА Регнум. 26-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Антони Марсьяль из-за повреждения пропустит матч первого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Брайтоном». Об этом 4 августа сообщило издание The Athletic.

«Манчестер Юнайтед»

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» состоится 7 августа 2022 года. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», а стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

По информации источника, футболист будет физически готов к матчу второго тура АПЛ с «Брентфордом», который состоится 13 августа.

В прошедшем сезоне Антони Марсьяль, выступая за испанскую «Севилью» на правах аренды, принял участие в девяти турах Ла Лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.