5 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили атаку ВСУ на драмтеатр, где проходило прощание с погибшим героем.

Артур Савин, , 00:02 — REGNUM Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Драматический театр в центре Донецка, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой — командиром реактивного артиллерийского дивизиона Донецкой Народной Республики, спровоцировала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 4 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

«Существует ли моральное дно, которое не смогли бы пробить украинские нацики?» — спрашивает Евгений М.

Многие пользователи пришли к выводу, что в среде украинских военных не осталось ничего святого, ведь даже скопление людей на прощание с погибшими они рассматривают как цель для атаки.

Церемония отпевания Ольги Качуры Юрий Пущаев © ИА REGNUM

«Намеренно били по людям, которые пришли попрощаться с человеком», — уверен Константин С.

«Подлые нацистские уроды! Даже попрощаться мирным жителям нормально не дают с погибшим героем!» — указывает Глеб Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что с военной точки зрения ВСУ принимают совершенно безумные действия, но с точки зрения нациста, жаждущего нести смерть и разрушения мирному населению, украинские боевики дают фору даже людоедам.

«Такие обстрелы происходят на фоне того, что укробандеровцам уже нечем вести контрбатарейную борьбу. т.е. они тратят остатки своего безопасна на уничтожение мирного населения! Артиллерия ВСУ используется исключительно по мирным!» — написал Blinky B.

Часть людей полагает, что мировая общественность в очередной раз предпочтёт проигнорировать обстрел мирного населения Донбасса со стороны ВСУ.

«Интересно, как целенаправленный обстрел ВСУшниками драмтеатра в этот раз интерпретирует Запад? Нацисты опять случайно обстреляли? Это мирный объект, ублюдки!» — обращается Клавдий В.

Ряд пользователей указывает на то, что скоро русский солдат доберётся до шеи каждого нацистского преступника.

«ВСУ, видимо, не понимают, что им скоро предстоит ответить за все свои преступления. С каждым днём они лишь ужесточают своё наказание. Вскоре за это их будут просто ровнять с землёй, в два раза активнее, чем ровняют сейчас!» — пишет Сергей К.

«Вот ведь сучье племя! Ничего святого у Киева! Тысячу раз правильно мы поступили, что начали спецоперацию. Нужно её усилить и выбить нацистов с подступов к Донецку!» — требует Валерий В.

Донецк после обстрела со стороны ВСУ Andrew Butko

Отдельные комментаторы отмечают, что нельзя забывать о том, что в самом Донецке могут орудовать украинские диверсионные группы, наводящие артиллерию ВСУ.

«ВСУ узнали о церемонии и месте её проведения. Кто-то слил эту информацию. Крысу необходимо найти и ликвидировать. Самих же исполнителей теракта тоже следует выявить и уничтожить», — поделился своим мнением Стас М.

Нашлись и те, кто убеждены, что настал момент, когда ради защиты наших людей в Донбассе пора ровнять позиции ВСУ с землёй.

«Всех, кто приложил руку к обстрелу Донецка — найти и уничтожить. Однозначно. И тех, кто приказал, и тех, кто исполнил. Всем голову с плеч!» — пишет Юрий К.

«Сколько будем терпеть этот бардак? Может быть, пора уже сказать своё веское слово и пульнуть прямо по Киеву — по Банковской? Ну, чтобы отбить уже, наконец, у нацистов охоту творить такой беспредел», — предлагает Геннадий С.

Напомним, 4 августа газета «Известия» опубликовала кадры последствий атаки Вооружённых сил Украины на Драматический театр в центре Донецка, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой — командиром реактивного артиллерийского дивизиона Донецкой Народной Республики.