Алеппо, Сирия, 4 августа, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Шестеро детей и трое взрослых получили ранения в результате теракта в городе Телль-Рифъат (Алеппо, Сирия), сообщил 4 августа журналистам заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон Евгений Герасимов.

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Он рассказал, что теракт совершён с помощью беспилотника: удар был нанесён «по оживлённому рынку».

Кроме того, в другой сирийской провинции — Идлибе — ранения получили трое военнослужащих правительственных войск. Это произошло в результате артиллерийских обстрелов террористами района населённого пункта Эд-Дана.