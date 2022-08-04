Саранск, , 22:24 — REGNUM 11 участников преступной группировки обвиняются в организации подпольных казино в нескольких регионах России с использованием сети интернет. Общий размер дохода обвиняемых превысил 2 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии.

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По данным следствия, с декабря 2018 по июнь 2020 соучастники проводили азартные игры вне игровой зоны, используя интернет и несколько жилых помещений на территории Москвы, Мордовии и Пензенской области.

Кроме того, участники организации незаконно использовали игровое программное обеспечение, что повлекло за собой ущерб компании-правообладателю в размере более 9 млн рублей.

Было собрано достаточно доказательств совершения преступления, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саранске 6 человек признаны виновными по статье о незаконной организации и (или) проведении азартных игр.

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