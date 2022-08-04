Рим, , 22:23 — REGNUM Чем больше работодатели будут нанимать сотрудников, тем по меньшим ставкам они будут платить налоги — о таком пункте предвыборной программы партии «Братья Италии» заявила 4 августа ее лидер Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

По ее мнению, такой подход облегчит налоговое давление на бизнес и одновременно стимулирует создание новых рабочих мест в стране с довольно высоким уровнем безработицы.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%.