Подгорица, 4 августа, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Глава пограничной полиции Черногории Васко Акович 4 августа подал в отставку из-за того, что патриарх Сербский Порфирий проник на территорию Черногории в обход КПП.

Информационная служба Сербской Православной Церкви Патриарх Сербский Порфирий

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, новость предал огласке председатель Хельсинского комитета в Черногории Миодраг Влахович.

Напомним, 3 августа власти Черногории подписали соглашение с Сербской православной церковью, положив конец длительному конфликту.

При этом президент Черногории Мило Джуканович пообещал отменить это соглашение, а его партия инициировала голосование о вынесении вотума недоверия правительству Дритана Абазовича.