СМИ Италии считают возможной встречу папы и патриарха в Казахстане
Ватикан, 4 августа, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Встреча папы римского Франциска и патриарха Кирилла в Казахстане, о вероятности которой говорили в начале лета 2022 года, может состояться в сентябре 2022 года, отметили обозреватели итальянского Rai 4 августа.
Patriarchia.ru
Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск
Издание сообщило о встрече главы отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Антония и секретаря Святого Престола по вопросам отношений с государствами кардинала Пола Ричарда Галлахера.
На встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений.