Лондон, 4 августа, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» 4 августа на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 32-летним универсальным защитником сборной Испании Сесаром Аспиликуэтой. Новое соглашение рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

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Ранее сообщалось, что в подписании Сесара Аспиликуэты была заинтересована каталонская «Барселона», которая также рассматривала возможность подписания одноклубника испанца Маркоса Алонсо.

За «Челси» Сесар Аспиликуэта выступает с 24 августа 2012 года после перехода из «Марселя» за 8,8 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 32-летнего испанца в 9 миллионов евро.

По итогам прошедшего сезона защитник набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас в 27 турах Английской Премьер-лиги 2021/22.