Лос-Анджелес, США, 4 августа, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Омар Си исполнит главную роль в фильме «Наёмный убийца» на основе одноимённой картины режиссёра Джона Ву 1989 года. Об этом 4 августа сообщил портал The Wrap.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийца

Ву выступит в качестве одного из продюсеров проекта, производством картины займётся кинокомпания Universal Pictures. Премьера перезагрузки запланирована на 2023 год. Сюжет расскажет о киллере высшего уровня по имени Джеффри, который решает уйти на покой после того, как случайно ослепляет певицу из ночного клуба. Он в последний раз решает взять заказ на убийство, чтобы оплатить операцию пострадавшей, но Джеффри обманывают. Впоследствии он, пытаясь решить ситуацию, объединяется с полицейским-мошенником.

Напомним, Омар Си снялся в фильмах и сериалах «Люпен», «1+1», «Шутки в сторону», «Мир юрского периода: Власть», «Зов предков», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и других. Считается, что «Наёмный убийца» Джона Ву повлиял на творчество Люка Бессона, Роберта Родригеса, Квентина Тарантино и других известных режиссёров.