Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Агент 27-летнего флангового защитника санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслава Караваева Иван Бакулин рассказал, когда футболист вернется на поле.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Вячеслав Караваев

«Вернулся в заявку «Зенита» на РПЛ? Караваев восстановился, потихоньку начинает тренироваться с командой. Дальше — как наберет игровые кондиции, начнет играть», — цитирует Бакулина издание «Спорт-Экспресс».

Вячеслав Караваев получил травму после матча 22 тура Российской Премьер-лиги 2021/22 «Зенит» — «Арсенал» (3:0). Встреча проходила 19 марта 2022 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

В прошедшем сезоне Вячеслав Караваев принял участие в 17 турах чемпионата России, в которых отдал две результативные передачи и получил одну желтую карточку.