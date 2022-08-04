Рига, , 22:11 — REGNUM Ложь латвийских властей вокруг монумента воинам-освободителям — это только часть лжи, на которой построен нынешний неофашистский режим Латвии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 августа.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги Kalnroze

Как сообщалось ранее, мэр Риги Мартиньш Стакис соврал журналистам латвийских СМИ, заявив, что «Музей оккупации« оценил как не представляющий художественной ценности памятник Освободителям Риги. Никакой оценки на предмет художественной ценности не проводилось, заявила директор Музея Солвита Виба.

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« Понятно, что Памятник воинам-освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков имеет не только историческую, но и непререкаемую художественную, культурную ценность. Но ложь латвийских властей вокруг этого монумента — это только часть лжи, на которой построен нынешний неофашистский режим Латвии. Ложью было голосование о независимости и выходе из СССР — его результаты были подтасованы. Ложью была вся аргументация в пользу вступления Латвии, как и её соседей Литвы и Эстонии, в Европейский союз и НАТО. Тогда заявлялось, что после того, как Латвия войдёт в эти западные союзы, ей будет легче изжить исторические комплексы в отношении России, а на деле это только развязало руки худшим радикально-националистическим, реваншистским силам в этой стране.