Париж, 4 августа 2022, 22:06 — REGNUM 4 августа французский клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере 24-летнего опорного полузащитника «Лилля» и сборной Португалии Ренату Санчеша. Об этом сообщили на официальном сайте парижского клуба.

Болельщики ПСЖ
Болельщики ПСЖ
TaraO

По информации источника, «ПСЖ» заплатил «Лиллю» 15 миллионов евро за трансфер Санчеша. Соглашение Ренату Санчеша с парижским клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 28 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Ренату Санчеш принял участие в 25 турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также футболист получил шесть желтых и одну красную карточки.