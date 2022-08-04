Париж, , 22:06 — REGNUM 4 августа французский клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере 24-летнего опорного полузащитника «Лилля» и сборной Португалии Ренату Санчеша. Об этом сообщили на официальном сайте парижского клуба.

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По информации источника, «ПСЖ» заплатил «Лиллю» 15 миллионов евро за трансфер Санчеша. Соглашение Ренату Санчеша с парижским клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 28 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Ренату Санчеш принял участие в 25 турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также футболист получил шесть желтых и одну красную карточки.