Вашингтон, 4 августа, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 4 августа провел встречу с лидерами профсоюзов и руководителями General Motors, Carrier, Kaiser Permanente и других компаний, пытаясь побудить Конгресс принять законопроект о лекарствах, климате и налогах, сообщает Reuters.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

«Примите его. Примите его, положите его на мой стол, примите его для американского народа. Примите его для бизнеса и рабочих. Примите его для Америки», — попросил Байден, имея в виду законопроект на $430 млрд, который был представлен демократами 27 июля, но еще не получил поддержки республиканцев.

Во время встречи с руководителями крупнейших американских компаний Байден обсудил, как данный законопроект сможет принести пользу их бизнесу и работникам. Один из предпринимателей указал, что законопроект поможет профсоюзам «перестроить будущее» и снизит расходы для семей.

«Это позволит Америке провести фундаментальные экономические изменения», — сказала президент Американской федерации труда.

Напомним, что данный законопроект был представлен сенатором от Западной Вирджинии Джо Манчином и лидером большинства в Сенате Чаком Шумером. Политики предлагают бороться с изменением климата с помощью кредитов на производство электромобилей и экологически чистой энергии, а также снизить стоимость лекарств и счетов за электроэнергию. При этом они хотят заставить крупные компании платить больше федеральных налогов.