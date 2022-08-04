Москва, 4 августа, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей при обстреле украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, утром 4 августа представители украинских вооружённых формирований произвели прицельный артиллерийский обстрел Ворошиловского района Донецка из тяжёлых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства.

В результате обстрела были повреждены здание Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра, здание гостиницы «Донбасс Палас» и два жилых дома по Театральному проспекту. Находившиеся вблизи театра и гостиницы пять мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, погибли, ещё шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Как уточняется, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов».

В СК считают, что украинские военные действовали умышленно в нарушение положений женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны с целью убийства и причинения тяжкого вреда здоровью общеопасным способом неограниченному числу гражданских лиц, проживающих в ДНР и не участвующих в вооружённом конфликте, действия при этом «группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды».

Сообщается, что в настоящее время следователями устанавливается круг лиц из числа украинских вооружённых формирований для их последующего привлечения к уголовной ответственности, а также все обстоятельства преступления.