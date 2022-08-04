Барселона, Испания, , 21:57 — REGNUM 22-летний испанский атакующий полузащитник и воспитанник каталонской «Барселоны» Рики Пуч перешел в американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Соглашение Пуча с клубом из МЛС рассчитано на три сезона до 2025 года.

О сумме трансфера не сообщается, однако указывается, что «Барселона» получит 50% от суммы следующей перепродажи футболиста.

В прошедшем сезоне Ла Лиги 2021/22 Рики Пуч принял участие в пятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Осасуны». Суммарно на поле футболист провел 473 минуты.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего испанца в 7 миллионов евро.